Pri najlepšom rodinnom filme sa veľa plakalo

Prívlastok rodinný film je medzi filmovými kritikmi považovaný takmer za nadávku. Rodinný v tomto kontexte totiž zvyčajne znamená, že film chce osloviť všetky generácie. Tomu sa podriaďuje celý scenár - miznú všetky rušivé prvky. Sex, detailne zobrazené

29. dec 2005 o 12:00 ANDREA ERTLOVÁ,Londýn

Briti si za najlepší rodinný film vybrali Spielbergovho E. T. Tento film už stihli jeho kolegovia sparodovať, za najvydarenejšiu karikatúru možno považovať animovaný film American Dad. FOTO - ARCHÍV



násilie, o filmovom experimentovaní nehovoriac. Distribučné spoločnosti na nich zvyknú dobre zarobiť, ale nebývajú to práve najlepšie filmové diela.

Napriek všetkému sa aj medzi nimi nájde pár výnimiek. Preto aspoň pre ne si rodinné filmy tiež zaslúžia svoju hitparádu. O najnovšiu sa minulý týždeň postarali britskí diváci.

Jej výsledky nápadne pripomínajú poradie filmov, ktoré sa objavili pred pol rokom v ankete o najväčší "tearjerker", teda film, pri ktorom obecenstvo vyronilo najviac sĺz. Rovnako ako vtedy aj dnes patrí prvá priečka Spielbergovmu príbehu o neforemnom, ale priateľskom mimozemšťanovi.

E.T. vznikol v roku 1982. Jeho mierne upravená a samotným režisérom scenzurovaná verzia (uvedená pri dvadsiatom výročí) už síce v ďalšej generácii nevzbudila také nadšenie, stále to však stačí na prvú priečku.

Najvydarenejšiu karikatúru Spielbergovho sivého mimozemšťana dnes nájdete v americkom animovanom seriáli American Dad. V rodine svojrázneho agenta CIA tam tajne žije jeho verná napodobenina menom Roger, ktorá je závislá od alkoholu a veľmi sa nudí.

Spielberg v rebríčku rodinných filmov zabodoval ešte dvakrát, na dvanástom mieste skončila digitálna bomba prvej polovice deväťdesiatych rokov Jurský park, na dvadsiatom mieste sa umiestnili jeho Hľadači stratenej archy.

Rovná pätina filmov v stovke najúspešnejších je animovaných. Hneď na druhom mieste skončil zelený zlobor Šrek, ktorý priniesol na filmové plátna aj menej ošúchané formy humoru - v jednej z vrcholných scén princezná najprv spieva vedno s trilkujúcim vtáčikom sediacim v hniezde na vajciach, hneď v ďalšej scéne si z nich pripravuje praženicu.

V prvej desiatke sa na piatom mieste umiestnil aj animovaný Príbeh hračiek nasledovaný Levím kráľom.

Na treťom mieste v rebríčku rodinných filmov je už štyridsaťročná filmová verzia príbehu o Mary Poppinsovej, nasledujú omnoho mladší Piráti Karibiku s Johnym Deppom v úlohe extravagantného piráta s výraznými očnými linkami. Nedávno sa jeden austrálsky chlapec nedopatrením obesil, keď napodobňoval tohto filmového hrdinu (takže ani rodinné filmy neznamenajú vždy stopercentnú istotu, že sa vám pri nich nič nemôže stať).

Siedma priečka patrí hitu z polovice osemdesiatych rokov Návrat do budúcnosti, ôsma skončila filmová podoba knihy drsného autora detských knižiek Roalda Dahla s názvom Willy Wonka a továreň na čokoládu. Nejde pritom o najnovšiu verziu s Johnym Deppom, ale o film, ktorý vznikol v roku 1971.

O šesť rokov nato sa objavili Hviezdne vojny, ktorým patrí deviata priečka, prvú desiatku uzatvára Čarodejník z krajiny Oz. Vznikol v rovnakom roku ako Hitler napadol Poľsko, napriek tomu nie je najstaršou snímkou v stovke najlepších rodinných filmov. Tou sa stala prvá verzia King Konga z roku 1933, ktorá skončila na začiatku siedmej desiatky. Najnovší Jacksonov King Kong sa v takomto rebríčku asi nemá šance umiestniť. Titulok jednej britskej recenzie to vystihol - He is King, he is Kong, he is very long. S trojhodinovou dĺžkou by ho nemali pripustiť do kategórie rodinných filmov, pretože malé deti tak dlho nevydržia sedieť na jednom mieste a aj ich rodičom pri sledovaní veľkej digitálnej opice tŕpnu stehná.