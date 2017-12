O cenu Dráma 2005 bojuje dvadsaťšesť hier

29. dec 2005 o 11:00

BRATISLAVA - Spolu dvadsaťšesť hier kandiduje na najlepšiu divadelnú hru roka v súťaži Dráma 2005. Uzávierka 6. ročníka súťaže, ktorú organizuje Divadelný ústav Bratislava, bola 15. decembra. Prihlásené texty odborná komisia posúdi do mája 2006. Počas festivalu Nová dráma / New Drama, ktorý sa uskutoční od 9. do 14. mája 2006 v Bratislave, sa texty vybrané do finále budú scénicky čítať a následne sa vyhlásia výsledky. Víťazný text uvedie jedno z profesionálnych divadiel na Slovensku.

Súťažou v uplynulých ročníkoch prešlo spolu stodvadsať textov a víťazné a finálové texty vydal Divadelný ústav. Mnohé z hier verejnosti predstavili inscenácie napríklad v Slovenskom komornom divadle Martin, v Slovenskom národnom divadle, divadle GUnaGU či v Štúdiu 12 Bratislava. (sita)