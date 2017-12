Mariah Carey sa nepáčili drahé kožuchy

29. dec 2005 o 9:10 SITA

BRATISLAVA 29. decembra (SITA) - Speváčka Mariah Carey našla pod stromčekom štedrú nádielku, ale ako sa zdá, veľmi sa jej nepáčila. Oba kožuchy, ktoré dostala od záhadného ruského ctiteľa, poslala organizácii na ochranu zvierat PETA (People for the Ethical Treatment of Animals). Ako informoval americký denník New York Daily News ruský milionár za každý kožuch zaplatil v prepočte 285300 slovenských korún. Speváčka vraj neznesie pomyslenie na to, že by mala na sebe nosiť zvieraciu kožu. Kožuchy, ktoré Mariah organizácii poslala, poslúžia ako pedagogické prostriedky pri prezentáciách, ktoré PETA organizuje na školách.