Uvažujem nad plastickou operáciou

Krásna hollywoodska herečka Gwyneth Paltrow, ktorá je matkou 19-mesačnej dcérky a je v štvrtom mesiaci tehotenstva, pomýšľa na plastickú operáciu, pretože jej prsia vďaka dojčeniu zmenili tvar.

29. dec 2005 o 8:50 SITA

BRATISLAVA 29. decembra (SITA) - Gwyneth, ktorá je známa svojou záľubu v alternatívnej liečbe, makrobiotike, diétach a joge tvrdí, že plastická operácia je pre ňu v tomto prípade nutnosťou a nie rozmarom.

"Myslím si, že ženy, ktoré dojčili, vedia, prečo to hovorím. Ak pôjdem na plastiku, bude to skôr rekonštrukčná ako skrášľovacia operácia," uviedla herečka v rozhovore pre časopis Allure. "Každý by mal robiť to, čo ho robí šťastným. Nie je na tom nič zlé, keď sa zdravo stravujete, trocha cvičíte a necháte si kde-tu niečo spraviť," dodala Gwyneth. Sexi herečka tiež dodala, že za frontmana skupiny Coldplay Chrisa Martina sa vydala aj preto, lebo jej pripomína otca. "Má rovnaké modré oči a kučeravé vlasy ako môj otec," prezradila