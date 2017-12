Take That mi zachránili život

29. dec 2005 o 14:30 SITA

BRATISLAVA 29. decembra (SITA) - Jason Orange, bývalý člen skupiny Take That, sa rozhodol ukončiť svoj 10 ročný spor s Robbiem Williamsom. Bývalí spevácki kolegovia sa spolu nerozprávali odkedy sa skupina rozpadla. "Myslím, že ho rozčuľovalo, že som bol taký vážny a mne zas vadilo, že nemal zmysel pre disciplínu," spomínal Jason na staré časy v skupine. "Teraz však vidím, kam jeho kariéra smeruje a myslím, že to nás spája," povedal 35 ročný spevák pre britský denník The Sun.

Robbie prednedávnom priznal, že ostatní členovia skupiny Take That, Gary Barlow, Mark Owen, Jason Orange a Howard Donald, mu pravdepodobne zachránili život. Keby nebolo ich úspechu a peňazí, Robbie by sa možno nikdy nedostal zo svojej drogovej závislosti. "Take That mi zachránili život. Bol som na dobrej ceste, aby mi drogy zničili život. Stal by som sa dealerom alebo zlodejom, pretože by som nemal peniaze na drogy a teraz by som možno sedel vo väzení," uviedol Robbie v istom televíznom dokumente.

Bývalí členovia skupiny Take That, okrem Robbieho Williamsa, sa opäť stretli a budúci rok plánujú veľké turné po Veľkej Británii.