Viedeň

HUDBA

30. dec 2005 o 0:00

Jazzland, Franz-Josefs-Kai 29

do 30. 12. Marianne Mendt & Werner Feldgrill Quartett o 21.00

od 2. 1. Hans Theessink o 21.00

Joe Zawinul's Birdland, Hilton Hotel Vienna, Stadtpark

30. 12. Betty S. & Vibe Eddie Luis & The Jazz Passengers o 20.00

31. 12. Illy & Bart Midnight Special Big John & Vienna Soul Society o 20.00

Porgy&Bess, Riemergasse 11

30. 12. Karen Asatrian "Armenian Spirit" o 20.00

31. 12. Vienna Art Orchestra "All That Strauss" & "Duke Ellington's Sound of Love" o 21.30

3. 1. Trafo o 20.00

KLASIKA

30. a 31. 12. Viedenský Ring-Ensemble, Musikverien, Karlspaltz 6 (30. 12. o 19.30 a 31. 12. o 16.00)

30. a 31. 12. 2005, 1. 1. 2006 Viedenskí symfonici - Konzerthaus, Lothringerstrasse 20 o 20.00 (31. 12. o 19.00)

30. a 31. 12. (Silvestrovský koncert) a 1. 1. 2006 Novoročný koncert Viedenských filharmonikov, dirigent Mariss Jansons, diela dynastie Straussovcov, Zlatá sála Musikvereinu (30. 12. o 11.00, 31. 12. o 19.30, 1. 1. o 11.15)

2. 1. Salónny ansámbel Alt Wien Strauss, Mozart Kursalon, Johanesgasse 33 o 20.00

3. 1. Viedenský rezidenčný orchester v historických kostýmoch, Mozart, Strauss palác Palais Auersperg, Auerspergstrasse 1 o 20.15

4. 1. Orchester zámku Schönbrunn, Orangerie, Schönbrunner Schlossstrasse o 20.30

DIVADLÁ

Burgtheater, Dr-Karl-Lueger-Ring 2

31. 12. Čo sa smejete? S Karlheinz Hacklom & Heinzom Mareckom o 16.00

31. 12. Th. Bernhard: Elizabeth II. o 19.30

31. 12. Čo sa smejete? S Karlheinz Hacklom & Heinzom Mareckom o 22.30

1. 1. Th. Bernhard: Elizabeth II. o 18.00

3. 1. F. Grillparzer: Rúno zo zlatého barana o 19.30

Akademietheater, Listzstrasse 1

30. 12. M. Gorkij: Malomeštiak o 19.00 - premiéra

31. 12. I. Bauersima: Bérénice de Moliére o 19.00

31. 12. Taxi, smrť & čert o 22.30

1. 1. M. Gorkij: Malomeštiak o 19.00

2. 1. M. Gorkij: Malomeštiak o 19.00

Theater in der Josefstadt, Josefstädter Strasse

30. 12. L. Anzengruber: Štvrté prikázanie o 19.30

31. 12. N. Simon: Zvláštny pár o 15.00 a 19.30

1., 3. 1. Th. Bernhard: Ignorant a šialenec o 19.30

2. 1. L. Anzengruber: Štvrté prikázanie o 19.30

VYBRANÉ VÝSTAVY

Albertina, Albertinaplatz 1

do 22. 1. 2006 Mesto. Život. Viedeň 1850 - 1914

do 19. 3. 2006 Egon Schiele

Umelecko-historické múzeum, nám. Maria-Theresien-Platz

do 8. 1. 2006 Francisco de Goya 1746 - 1828

do 29. 1. 2006 Medzi trónom a oltárom

Židovské múzeum mesta Viedeň, Dorotheergasse 11

do 8. 1. 2006 Mahleriana - tvorba jednej ikony

Kunst Haus Wien, Untere Weissbergerstrasse 13

do 29. 1. 2006 Albert Watson

Lichtensteinovo múzeum, Fürstengasse 1

do 29. 1. 2006 Luxusný barokový porcelán

Rakúska národná knižnica, Josefsplatz 1

do 29. 1. 2006 Mozart: Rekviem. Originálna partitúra

Leopoldovo múzeum, Museumsplatz 1

do 30. 1. 2006 Impresionisti

Centrum architektúry Wien, Museumsplatz 1

do 31. 12. 2008 Prehliadka. Rakúska architektúra 20. a 21. storočia

Múzeum moderného umenia MUMOK, Museumsplatz 1

do 19. 2. 2006 Na východe vychádza slnko, na západe tiež

BA-CA Kunstforum, Freyung, Kunsthalle Wien, Museumsplatz 1

do 22. 2. 2006 Superstars. Od Warhola po Madonnu

Múzeum Sigmunda Freuda, Berggasse 19

do 28. 2. 2006 Majstrovské diela z Guggingu

MAK - Múzeum úžitkového umenia, Stubenring 5

do 26. 3. 2006 Ukiyo-e Reloaded. Japonská farebná drevorezba