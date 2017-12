Zomrel herec a zabávač Richard De Angelis

2. jan 2006 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 2. januára (SITA/AP) - Herec a zabávač Richard De Angelis zomrel vo veku 73 rokov. Príčinou jeho smrti bol rozsiahly srdcový infarkt. Komik zomrel krátko po Vianociach - 28. decembra 2005, vo svojom dome v Silver Spring. Informácie potvrdil jeho syn Richard M. De Angelis. Posledné mesiace hercovho života čoraz viac komplikovala aj rakovina prostaty. De Angelis sa zviditeľnil najmä vďaka seriálu The Wire. Okrem neho hral aj vo filme Homicide: The Movie a filmoch Johna Watersa. De Angelis sa objavil v niekoľkých divadelných hrách, žiaril v televíznych komédiách a svoj hlas pravidelne prepožičiaval do rôznych rádiových upútaviek. V šoubiznise prežil celé štyri dekády svojho života. Niekoľko rokov vystupoval pod umeleckým menom Ricky Roach.

De Angelis sa narodil v Bostone, počas Kórejskej vojny slúžil v americkom námorníctve a celých štrnásť rokov pôsobil ako účtovník. Keď mal 38 rokov, prestal fajčiť, stal sa z neho vegetarián a zapísal sa do hereckej školy. V roku 1983 promoval na University of Maryland.