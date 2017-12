Herec Patrick Cranshaw zomrel vo veku 86 rokov

BRATISLAVA 2. januára (SITA/AP) - Herec Patrick Cranshaw zomrel vo veku 86 rokov. Herec skonal v stredu 28. decembra 2005 vo svojom dome v texaskom mestečku Fort Worth. Informácie potvrdil jeho osobný manažér Jeff Ross. Svoju kariéru si Cranshaw budoval celé polstoročie. Hral napríklad vo filmoch ako Bonnie a Clyde, Herbie: Na plný plyn, Bandolero, Najlepšia šou a v iných. Jeho tvár poznajú aj diváci televíznych seriálov Mork & Mindy či The Dukes of Hazzard. Vrcholom jeho kariéry bola ale rola Josepha vo filme Blue a postava Palaskeho v snímke Old School s Lukeom Wilsonom, Willom Ferrellom a Vinceom Vaughnom.

Cranshaw sa narodil v meste Bartlesville v americkom štáte Oklahoma v roku 1919.