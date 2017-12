Jessica Simpson sa sťahuje do New Yorku

2. jan 2006 o 15:30 SITA

Písmo: A - | A + 0 BRATISLAVA 2. januára (SITA) - Americká herečka Jessica Simpson balí kufre a sťahuje sa do New Yorku. Opúšťa teda slnkom zaliatu Kaliforniu, kde je teplo aj v zime a odchádza do mrazivého počasia na severovýchode Spojených štátov. Chce byť totiž čo naďalej od svojho manžela Nicka Lacheyho, s ktorým sa prednedávnom rozišla. Herečka a speváčka v jednej osobe požiadala o rozvod začiatkom decembra minulého roku. Podľa priateľov chce začať v New Yorku nový - lepší život.