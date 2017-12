Kelly Brook sa bude vydávať v Grécku

2. jan 2006 o 14:30 SITA

BRATISLAVA 2. januára (SITA) - Americká herečka Kelly Brook už plánuje svoju svadbu. Mužom jej života je hviezda z filmu Titanic Billy Zane. "Ešte sme sa nedohodli na konečnom termíne svadby, ale s istotou môžem povedať, že sa zosobášime v Grécku," povedala Kelly. Dôvodom je to, že matka jej budúceho manžela je Grékyňa a Billy žil na Peloponézskom polostrove niekoľko rokov. Kelly nikdy predtým grécku svadbu nezažila ale spolu s Billym si pozreli niekoľko videonahrávok a Svadba na grécky spôsob ju jednoducho očarila. Dvojica chce mať úplne tradičný obrad, pri ktorom sa stretne nevestina rodina so ženíchovou. Medové týždne po svadbe by radi prežili v Škótsku.