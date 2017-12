1. Československý bál 2006

21. januára 2006, Obecný dom, 20:00 hod - Námestie republiky, Praha 1.

Agentúra ZUZA ART PRODUCTION pripravuje historicky prvý spoločný bál Čechov, Moravanov a Slovákov. So vstupom Českej a Slovenskej republiky do Európskej únie začala nová etapa spolužitia obidvoch národov. A práve 1. ČESKOSLOVENSKÝ BÁL by mohol vytvoriť vhodnú platformu pre stretávanie sa zástupcov politického a kultúrneho života, europoslancov i podnikateľskej sféry obidvoch republík. Bál s mottom „Do Európy spoločne v smokingu“ by sa mohol stať prestížnym symbolom kultúrnej blízkosti Čechov, Moravanov a Slovákov – obyvateľov krajín, ktoré spájajú podobné historicko-kultúrne tradície.

Dúfame, že atmosféra prvého bálu bude nezabudnuteľná. V kultúrnom programe - vo všetkých priestoroch Obecného domu - vystúpia populárni umelci rôznych žánrov z obidvoch republík. Priestor dostane stredná a staršia generácia, i mladí víťazi slovenskej a českej súťaže SuperStar. Moderátormi bálu sú Adela Banášová, Ivana Christová a Marek Vašut. Prvým spoločným bálom Čechov a Slovákov by chcela agentúra ZAP založiť novú tradíciu, ale zároveň naviazať na éru slávnych slovenských plesov v Prahe.



PROGRAM

SMETANOVA SIEŇ – HLAVNÝ PROGRAM + TOMBOLA

Gustav Brom Big Band, Peter Dvorský + Libor Macháček a Pavlínka Ovádková – víťazi súťaže Slávik/Zpěváček 2005, Petr Hapka, Jana Kirschner, Miro Žbirka, české i slovenské SuperStar (Katka Koščová, Tomáš Bezdeda, Petr Bende), tanečná škola Lucerna Praha manželov Karasových, Kristína Turjanová, folklórne súbory Ondráš, Šarišan a Karpaty

SLADKOVSKÉHO SÁLA (+ Riegerova sála) – JAZZ, SWING, WORLD MUSIC

Ivana Christová, Close Harmony Friends, Točkolotoč, Jana Kirschner, Yvonne Sanchez, výuka salsy a cikánských tancov

GRÉGROVA SÁLA (+ Palackého sála) – ROCK-POP + ČS DISKOTÉKA

Miro Žbirka, Petr Bende, Katka Koščová, Tomáš Bezdeda, DJ Dan Šabík

VINÁREŇ – český, moravský a slovenský folklór

Vycpálkovci, Šarišan, Ondráš, Karpaty, Jozef Dóczy, Tomáš Koblíček

Ostatné salónky – harmonikár Ján Borák zo Stupavy

Súčasťou bálu bude jarmok tradičných remesiel a bohatá tombola.

CENY VSTUPENIEK

Smetanova sieň (obmedzená kapacita, časť je vyčlenená pre VIP hostí a sponzorov)

• vstupné ..................................................................................................... 2.600 Kč (vypredané)

Sladkovského sála, Grégrova sála, Vináreň

• vstupné ....................................................................................................... 2.100 Kč

Palackého sála, Riegerova sála

• vstupné ....................................................................................................... 1.900 Kč

Ostatné salónky (tichšie miesta)

• vstupné ....................................................................................................... 1.600 Kč (vypredané)

Bez umiestenie k stolom

• vstupné .......................................................................................................... 800 Kč

Cena vstupeniek zahŕňa:

• program vo všetkých sálach Obecného domu - žánrovo členený

• gastronómia vo všetkých sálach Obecného domu

• občerstvení vo všetkých sálach Obecného domu: nealko, káva, víno, pivo

Rezervácia vstupeniek ON-LINE na www.zuzaart.cz.

Predaj vstupeniek v ZAP, Václavské námestie 13/15, Praha 1, v pracovných dňoch od 12 do 18 hodín. Predaj vstupeniek tiež v pokladni Obecného domu.