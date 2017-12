Fred Durst vytrvalo odmieta všetky reality show

BRATISLAVA 3. januára (SITA) - Frontman americkej nu-metalovej formácie Limp Bizkit Fred Durst vydal verejné vyhlásenie, v ktorom žiada televíznych producentov, aby ho prestali obťažovať ponukami na natáčanie ...

3. jan 2006 o 11:05 SITA

BRATISLAVA 3. januára (SITA) - Frontman americkej nu-metalovej formácie Limp Bizkit Fred Durst vydal verejné vyhlásenie, v ktorom žiada televíznych producentov, aby ho prestali obťažovať ponukami na natáčanie reality show. Ako uviedol, už ho oslovili snáď všetky televízie s najrôznejšími ponukami, no on ich všetky bez rozdielu odmieta. "Chcú ma vidieť, ako by som to zvládol. Niektorí ľudia si takto privyrábajú alebo sa potrebujú odhaľovať. Ja nie som ten typ," uviedol spevák pre časopis Blender.