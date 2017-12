Paris Hiltonová je najnenávidenejšou celebritou roka 2005

3. jan 2006 o 16:10 SITA

BRATISLAVA 3. januára (SITA) - Dedičku hotelového impéria Hilton Paris Hiltonovú často považujú za najspoločenskejšiu osobnosť Hollywoodu, no podľa hlasovania organizácie News Writers sa stala jednoznačne najnenávidenejšou celebritou roka 2005. Noel Gallagher z britskej skupiny Oasis sa naproti tomu stal najzábavnejšou osobnosťou. Spevák Seal a jeho manželka Heidi Klumová vyhrali v kategórii o najsympatickejší pár, kým Tom Cruise a Katie Holmesová bodovali v presnom opaku tejto kategórie. Herečka Siena Millerová sa stala najštýlovejšou ženskou a futbalista David Beckham mužskou celebritou. Kategória hlasovania organizácie News Writers sú:

Film roka: Charlie a továreň na čokoládu

Televízny program roka: Desperate Housewives

Najlepší herec: Johnny Depp

Najlepšia herečka: Renee Zellwegerová

Najlepší umelec: Robbie Williams

Najlepšia umelkyňa: Madonna

Najlepšia skupina: U2

Najlepší album: Kaiser Chiefs - Employment

Najlepší singel: Franz Ferdinand - Do You Want To?

Najlepší pár: Heidi Klumová a Seal

Najhorší pár: Tom Cruise a Katie Holmesová

Najlepší škandál hviezd: drogové extempore Kate Mossovej

Najlepšia nová hviezda: John Legend

Najštýlovejšia žena: Sienna Millerová

Najštýlovejší muž: David Beckham

Najobľúbenejšia celebrita: Noel Gallagher, Oasis

Najnenávidenejšia celebrita: Paris Hiltonová