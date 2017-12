V kine Metro bude ArtKino

TRENČÍN 3. januára (SITA) - Výlučne nekomerčné, európske a svetové nezávislé, ale aj detské filmy bude premietať v Trenčíne od 1. februára kino Metro, ktoré sa mesto rozhodlo formovať na ArtKino. Zábavno- ...

3. jan 2006 o 15:00 SITA

TRENČÍN 3. januára (SITA) - Výlučne nekomerčné, európske a svetové nezávislé, ale aj detské filmy bude premietať v Trenčíne od 1. februára kino Metro, ktoré sa mesto rozhodlo formovať na ArtKino. Zábavno- obchodné centrum Max otvára v Trenčíne na konci januára štyri kinosály a podľa predstaviteľov mesta nemá zmysel centru konkurovať z verejných peňazí. Ako uviedol vedúci útvaru kultúry MsÚ v Trenčíne Peter Kocnár, o štruktúru, dramaturgiu a chod ArtKina sa bude starať občianske združenie LampART, ktoré získa na chod kina 950 tisíc korún ročne. Prezident združenia Branislav Hollý verí, že kino si nájde svojho diváka, zároveň však upozornil, že kino potrebuje investície.

V zmluve medzi združením LampART a mestom by podľa Hollého mala byť dohoda o prevádzke spoločných priestorov s Hudobným divadlom Trenčín, ktoré má už dlhší čas sídlo v priestoroch kina. K dohode zatiaľ nedošlo. Hudobné divadlo spravuje občianske združenie Finestrína, to získa v budúcom roku podľa odohratých predstavení od mesta do jedného milióna korún. Ako Kocnár uviedol, „Hudobné divadlo najprv presvedčilo, až potom pýtalo granty. Je netradičné a má veľmi dobré predpoklady na úspech.“

Kino Metro na Mierovom námestí je najstaršie v Trenčíne, nachádza sa v suterénnych priestoroch budovy Slovenskej sporiteľne. Primátor Branislav Celler uviedol, že už rokoval s generálnou riaditeľkou Slovenskej sporiteľne Reginou Ovesny-Straka, ktorá prisľúbila predaj priestorov kina mestu, potom sa môže podľa Cellera do kina investovať.