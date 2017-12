VyVolení 2 odštartujú 9. januára s novými pravidlami

BRATISLAVA 3. januára (SITA) - O druhý titul VyVolený bude bojovať 15 súťažiacich od 9. januára podľa nových pravidiel. Do vily pôjde okrem trinástich jednotlivcov aj jeden pár. V pondelok 9. januára o 20:00 predstaví nový moderátor Dušan Cinkota spolu so svojimi kolegami Matejom "Sajfom" Cifrom, Karin Haydu a Dagmar "Didianou" Dianovou divákom pri televíznych obrazovkách zmeny, ktoré ich čakajú v druhej sérii reality šou VyVolení. Pätnástka súťažiacich bude štyri mesiace bojovať o exkluzívne ceny za 12 miliónov: zariadený byt v hodnote 5 miliónov, auto za 2 milióny, luxusné dovolenky v hodnote 1 milióna a ročnú rentu 4 milióny slovenských korún.

Počas relácie VyVolení – Veľký začiatok sa predstavia prví traja uchádzači o víťazstvo v reality šou VyVolení. Svoju pätnástku si budú diváci vyberať do 1. februára. V piatok 13. januára si budú môcť diváci vybrať spomedzi troch párov. Počas priameho prenosu sa potom všetci nasťahujú do vynovenej vily. Prvá Noc VyVolených sa na televíznych obrazovkách objaví v pondelok 16. januára.

JOJka do druhej série VyVolených vstúpi aj s novou štruktúrou reality šou. Okrem Výberu a Výzvy, keď sa v prvej sérii rozhodovalo o "duelantoch," pribudne aj Protiúder, v ktorom si vyzvaný finalista vyberie ďalšieho súpera. Do súboja s názvom Konečná sa tak dostanú traja súťažiaci, z ktorých dvaja sa vrátia naspäť do Vily. Prvý Výber by sa mal uskutočniť v pondelok 6. februára.

Šancu dostať sa medzi VyVolených má ešte 49 semifinalistov, ktorí uspeli v konkurencii 8 123 uchádzačov. Dvaja z nich majú vyše päťdesiat rokov a jeden je otcom piatich detí. Medzi semifinalistami je 19 žien a 30 mužov. Najmladší súťažiaci má 18 a najstarší 54 rokov. Priemerný vek semifinalistov je 25,4 roka. Šiesti semifinalisti sú rodičmi. Úroveň dosiahnutého vzdelania opäť prevyšuje celoslovenský priemer. Viac než 18 percent semifinalistov sa môže pochváliť vysokoškolským vzdelaním, 75 percent má stredoškolské vzdelanie a približne 6 percent nemá dokončenú strednú školu. Najčastejším študijným zameraním boli služby, predovšetkým odbor kuchár – čašník. Približne štvrtina spomedzi uchádzačov je momentálne nezamestnaných. Šesť semifinalistov sa živí umeleckým zamestnaním ako herci, speváci a tanečníci.

