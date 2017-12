Patrick Swayze sa chystá nahrať hiphopovú skladbu

4. jan 2006 o 8:45 SITA

BRATISLAVA 4. januára (SITA) - Patrick Swayze, hviezda z filmu Hriešny tanec tvrdí, že plánuje vydať hiphopovú pieseň. Nie je to prvý krát, čo by 53-ročný Patrick spieval. V roku 1987 naspieval s Wendy Fraserovou pieseň She's Like the Wind.

Minulý mesiac sa Swayze priznal, že mu jeho obdivovateľky posielajú fotografie svojho poprsia a intímnych partií.

