Gwyneth Paltrowová chce rodiť vo vode

4. jan 2006 o 8:30 SITA

BRATISLAVA 4. januára (SITA) - Tehotná herečka Gwyneth Paltrowová vraj plánuje porodiť svoje druhé dieťa vo vode. S manželom, spevákom Chrisom Martinom, si už boli obzrieť niekoľko pôrodných bazénov v Londýne a New Yorku. Držiteľka Oscara Gwyneth by mala porodiť v máji.

Údajne chcela vo vode porodiť aj dcére Apple, ale na poslednú chvíľu si to rozmyslela. "Gwyneth to chcela urobiť aj pri prvom pôrode, ale necítila sa na to dostatočne pripravená," povedal herečkin blízky priateľ. Gwyneth sa po narodení dcéry Apple vyjadrila, že dcéra úplne zmenila jej život.