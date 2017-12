Múzeum Louvre zaznamenalo rekordný rok

4. jan 2006 o 13:15 SITA

BRATISLAVA 4. januára (SITA/AP) - Parížske múzeum Louvre zaznamenalo v roku 2005 rekordný počet návštevníkov, za čo z veľkej časti podľa hlavného kurátora múzea Didiera Sellesa môže i kniha amerického spisovateľa Dana Browna Da Vinciho Kód. V roku 2005 sa do svetoznámeho umeleckého múzea prišlo pozrieť zhruba 7,3 milióna návštevníkov, pričom v roku 2004 ich bolo iba 6,7 milióna. Definitívny počet návštevníkov múzeum zverejní o niekoľko týždňov. Ako Selles uviedol, Da Vinciho Kód mal určitý podiel na masách záujemcov, ktorý do múzea Louvre prišli. Niektoré cestovné kancelárie dokonca vytvorili prehliadkové túry na základe tohto bestselleru. Múzeum však očakáva najväčší nápor tento rok, keďže začiatkom jari do kín uvedú filmové spracovanie Da Vinciho Kódu s Tomom Hanksom a Audrey Tautou v hlavných úlohách. "Máme tu istý Da Vinciho efekt, ale po filme to bude zrejme silnejšie." Európski filmoví producenti uvažujú o tom, že by sa premiéra filmu mohla uskutočniť buď v priestoroch múzea, alebo až na filmovom festivale v Cannes v máji.