Joaquin Phoenix odohral koncert vo väznici

4. jan 2006 o 11:00 SITA

BRATISLAVA 4. januára (SITA/AP) - Americký herec Joaquin Phoenix, ktorého autobiografické stvárnenie country legendy Johnyho Casha z neho spravilo jedného z najhorúcejších kandidátov na zisk Oscara sa vrátil na miesto jedného z najznámejších spevákových koncertov - štátnej väznice Folsom. Cashovo netradičné vystúpenie 13. januára 1968 z neho urobilo doslova národného hrdinu a záznam z koncertu sa stal jedným z jeho najlepšie sa predávajúcich albumov. Phoenix po premietnutí filmu väzňom v miestnej kaplnke zahral a odspieval niekoľko piesní, vrátane populárnej Folsom Prison Blues. "Neviem, či ste si to všimli, ale pomýlil som sa zhruba 40 krát," ospravedlnil sa herec po svojom vystúpení. "Viem, že by ste tu radšej videli Reese."

Ak by Joaquin Phoenix vyhral Oscara, bolo by to už druhý rok po sebe, čo by jednu z hlavných cien získal autobiografický film o americkom hudobníkovi. Napriek tomu, že sa Jamie Foxx naučil dokonalú mimiku Raya Charlesa, Phoenix dokonca zvládol i hrubý Cashov hlas. Naštudoval si dokonca i spevákovu hru na gitare.