Pink si zobrala na mušku prezidenta Busha

4. jan 2006 o 10:18 SITA

BRATISLAVA 4. januára (SITA) - Americká speváčka Pink si na svojom novom albume I'm Not Dead neberie servítky pred ústa a na mušku si dokonca zobrala hlavu štátu, prezidenta Georgea W. Busha. Ako speváčka verí, prezident je určite pyšný na to, že takto verejne vyjadrila svoj názor v piesni Dear Mr. President. "Dúfam, že prezident je pyšný na túto pieseň, na fakt, že sa v našej krajina dá bojovať za demokraciu všetkými spôsobmi a že môžeme hovoriť, komunikovať a vymieňať si názory," povedala Pink pre MTV News. "Je veľmi narcistické myslieť si, že prezident USA bude počúvať moju hudbu, no bolo by to super."