Britské turné B. B. Kinga bude posledné mimo USA

BRATISLAVA 4. januára (SITA) - Bluesová legenda - B. B. King ohlásil, že jeho nadchádzajúce turné po Veľkej Británii bude jeho posledným. Gitarista a spevák týmito správami prekvapil svojho britského ...

4. jan 2006 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 4. januára (SITA) - Bluesová legenda - B. B. King ohlásil, že jeho nadchádzajúce turné po Veľkej Británii bude jeho posledným. Gitarista a spevák týmito správami prekvapil svojho britského kolegu Garyho Moorea, keď mu oznámil, že už mimo Ameriky nebude vystupovať. "Netušil som o tom, že je to jeho rozlúčkové turné, až kým som nevidel plagáty. Bol to pre mňa šok. To on priniesol blues do celého sveta," uviedol Moore.