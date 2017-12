Electro? House? Punk? PLASTIQUE extra!!

Rozhovor s českým djom Tvyksom nielen o Depeche Mode, Kraftwerku či Human League na jednom originálnom tanečnom večierku...

4. jan 2006 o 13:18

Ahoj! V piatok 13. januára sa po prvýkrát na Slovensku predstaví electro houseová klubovka PLASTIQUE extra. Spolu s djom Vectifom ste rezidenti párty, tak nám ju skús trochu predstaviť.



Čo majú ľudia od tejto akcie očakávať?

Nejdříve bych rád řekl, ať hlavně nikdo nic neočekává. Nejlepší je se nechat překvapit. Naše akce se inspirovali různými evropskými klubovkami, v Radosti FX se tančí na stejně ujeté desky jako v Londýně, Amsterdamu, Paříži nebo Berlíně. Naše akce mají za cíl lidi především bavit a velký důraz klademe hlavně na muziku. Je dost možné, že uslyšíte neslyšené společně s dávno slyšeným. Nové i staré desky se mísí v jednu hypnotickou směsku, která vás může přivést v extázy.

Párty PLASTIQUE sa v pražskom klube Radost FX naplno rozbehla od septembra. Aké reakcie na párty si zaznamenal? Aké sú vyjadrenia médií a ako sa chytili ľudia na „nový žáner“ electro house, ktorý hrávate v Prahe ako prví?

Můžu říct, že Plastique se chytla velmi dobře. Na každé další akci máme vždy víc lidí a reakce jsou pozitivní. Lidi vždy vydrželi až do rána a v klubu vždy byla skvělá atmosféra. Řekl bych, že děláme něco nového, co tu zatím nebylo a chybělo. A máme štěstí, že je po tom poptávka. Několik reportů je k vidění na serverech Techno.cz či Rave.cz. Plus hromada fotek na našich stránkách www.plastique.cz.

Môžeš nám objasniť, čo si máme predstaviť pod škatuľkami typu „electro“, „electro house“, „electroclash“ či „electro punk“ v kontexte toho, čo hrávate na PLASTIQUE?

Nejlepší je, když se muzika pouští, než se o ní mluví. Na www.plastique.cz jsou ke slyšení naše aktuální sety. Máme rádi electro, new wave 80.let oděnou do moderního hávu, ale také kytarový zvuk new punku. Vše plné přitažlivých melodií a především skvělé nálady, která rozpumpuje každého v klubu. Když zavřete oči, uvidíte Miss Kittin tancovat s Alter Ego na barovém pultu a za gramofony pak strhující energickou electro-jízdu Tigy se Soulwax. To je Plastique!

Myslíš, že electro, ako istý návrat k retro zvukom (starý dobrý syntetizátor Korg:-) a melodicko-rytmickým postupom, je adekvátna reakcia na určitú stagnáciu európskej tanečnej scény?

Já bych řekl, že jde o novou vlnu, kdy se boří hranice mezi styly a je dovolené mísit dohromady co tě napadne. Už neexistuje jedna škatulka, kde je ten a ten styl. Hraje se vše možné a proto klidně můžeme hrát rock, punk, disco nebo electro. A je úplně jedno, jak se tomu zrovna říká. Důležité pro mne je, že to baví lidi i mne.

Ktoré elektronické tanečné „vykopávky“ a retro spomienky zvykneš hrávať vo svojich setoch na PLASTIQUE? Niečo z new wave, electronic body music či synthi popu ala Depeche mode?

Volím hlavně taneční desky. Nějaké Depeche Mode, Human League, Pražský Výběr a mnohé další. Nerad bych to vše říkal, lepší je když lidi v setu překvapím.

Prešiel si už úplne na electro house, alebo sa naďalej venuješ aj tomu, čo si hrával doteraz, teda housu v rôznych podobách?

Jak uvádím výše, je to směs všeho co mne momentálně baví. A proto rád pouštím i desky, které jsem v minulosti hrával. Vše co je kvalitní a přetrvává, hraji s radostí.

Čo pripravuješ v oblasti produkovania? Neplánuješ nový electro singel s Darou Rolins? :-)))

Teď se přiznám, že jsem byl poslední dobou tolik zaneprázdněn, že moje tvorba šla malounko do pozadí. Rozhodně si stíhám zaznamenávat různé nápady a věřím, že brzy vznikne něco extra.

A na záver, na aký drink ťa môžu pozvať ľudia 13. januára v Subclube? :-)

Nejlépe modrý Rajec :)) Děkuji!



Vdaka za rozhovor,

Roman

