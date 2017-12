Astorka s tromi premiérami, jednou svetovou

4. jan 2006 o 18:15 SITA

BRATISLAVA 4. január (SITA) - Nový rok zaháji Divadlo Astorka Korzo´90 tromi premiérami. V rámci línie Moderná dráma v Astorke predstaví hru Thomasa Bernharda Pred odchodom na odpočinok. Ďalšie dva tituly patria k pôvodnej domácej tvorbe. Hra Romana Olekšáka Smajlíci sa stala víťazom prestížnej súťaže českých a slovenských divadelných hier a odniesla si Cenu Alfréda Radoka za rok 2005. Tretím titulom je premiéra adaptácie novely Pavla Weissa Priateľky v réžii nového umeleckého šéfa Astorky Romana Poláka.

Výber Bernhardovej hry Pred odchodom na odpočinok nebol podľa Poláka náhodný. "Je to zaujímavá hra, verím, že aj pre náš národ, ktorý má fašistickú minulosť," dodal Polák. Bernhard sa vo svojej hre vracia k nútenej penzii bádensko-württemberského ministerského predsedu Karla Filbingera, ktorého usvedčili zo spolupáchateľstva na fašistických zločinoch. Bernhard osobnú drámu tohto politika zasadil do prostredia jeho rodiny a vzťahov, ktoré ju poznačili. Podľa Poláka Bernardova hra je pre nás aktuálna o to viac, že aj na Slovensku sú stále na najvyšších postoch ľudia s nejasnou minulosťou.

Smajlíci autora Romana Olekšáka bude mať v Astorke svetovú premiéru 20. januára. "Kultúra stráca význam a nikomu to nevadí a nikto si to nevšíma," konštatuje Olekšák. Hra je podľa autora posolstvom, že jednoduchými znakmi neosobnej komunikácie nahrádzame prežívanie skutočných emócií. Podľa Maji Hriešik, ktorá sa spolupodieľala na réžií predstavenia je hra "kompromisom" medzi reality šou a divadlom.

Tretím premiérovým titulom Astorky je Weissova hra Priateľky, ktorá podľa Poláka nadväzuje na predstavenia akými boli Fraynove Odchody vlakov v réžii Petra Zelenku. Hra zachytáva dve zrelé ženy v ich frustrácií, samote, manželstve, nevere, ale predovšetkým vo vzájomnom priateľstve. Hlavných postáv Dany a Hany sa zhostila Marta Sládečková a Anna Šišková.