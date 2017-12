Chcel by som byť zabávačom

4. jan 2006 o 17:35 SITA

BRATISLAVA 4. januára (SITA/AFP) - Britský spevák Robbie Williams je už znudený svojou hudbou a pohráva sa s myšlienkou kariéry zabávača, ako bol jeho otec. V rozhovore pre nemecký týždenník Die Zeit Williams uviedol, že kariéra zabávača by mu mohla pomôcť zbaviť sa imidžu umelca, ktorý upadne do depresie hneď ako sa opona zatvorí. "Niekedy mi počas koncertu začne vadiť hudba, pretože ja by som len chcel stáť na javisku a rozosmievať publikum," zveril sa Robbie. Spevák sa tiež posťažoval, že už niekoľko rokov ho novinári označujú za depresívneho človeka, ktorý si nevie vychutnať svoju slávu a bohatstvo. "Zdá sa, že sa im to páči. Na jednej strane je to slávny zabávač Robbie Williams ale na druhej strane si nevie užiť život. Musí byť nešťastný! Je to hrozný deprimovaný človek a nevie ani spievať," parafrázoval Robbie žartovne