Z pôvodnej kultovej kapely Earth Wind and Fire vystúpi v Bratislave len Al McKay

4. jan 2006 o 22:19 TASR

Bratislava 4. januára (TASR) - Hoci sa dlho očakávaný koncert funky skupiny nesie pod názvom Earth Wind and Fire - feat. Al McKay Allstars, z pôvodnej zostavy kultovej funkovej formácie Earth Wind and Fire zavíta do športovej haly Pasienky 13. januára len multiinštrumentalista Al McKay. Ten ukončil s originálnou formáciou spoluprácu už v roku 1981.

Ako však slovenskí organizátori tvrdia názov koncertu The Earth Wind and Fire Experience featuring The Al McKay Allstars je oficiálnym názvom série týchto koncertov a to vraj po celom svete, a podľa nich ho preto musia uvádzať v takomto presnom znení. A hoci je na plagátoch zvýraznený najmä názov Earth Wind and Fire, usporiadatelia tvrdia, že na každom predajnom mieste uvedený presný názov tohto koncertu rovnako veľkými písmenami.

Al McKay sa pripojil ku funky legende Earth Wind and Fire v roku 1973 a spolupodieľal sa na mnohých skladbách, nielen ako hudobník, ale aj ako autor i spoluautor hitov. Päťnásobný držiteľ ocenení Grammy, Al McKay, po odchode z kapely zostavil svoju formáciu Al McKay Allstars, ktorá obsahuje elitnú spičku hudobníkov. Tí spoločne odovzdávajú posolstvo legendárnej skupiny Earth Wind and Fire z čias najväčšej slávy.

Formáciu Al McKay Allstars tvoria Albert McKay, Timothy Owens, Sherwin Rice, William Churchville, Claude Woods, Edward Wynne, Michael Harris, Anthony Coleman, Bruce Conte, Joseph De Leon, Rogers Dowling, Devere Ducket, Aaron Haggerty, Hussain Jiffry, Wendell Kelly, Keiko Takeda, Mario Kriegl, Georg Leitner a Angie Tatzber a v tejto zostave sa predstavia aj slovenskému publiku.