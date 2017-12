Iron Maiden opäť v Nemecku

Ubehlo takmer 23 rokov odvtedy, ako sa v dortmundskej Westfalenhalle prvýkrát predstavila britská rocková legenda Iron Maiden, vtedy ešte len v úlohe predskupiny svojich známejších kolegov z Kiss. Práve z tejto haly s nie práve najideálnejším zvukom je známy aj televízny záznam nemeckej stanice ZDF z koncertu Iron Maiden v roku 1993, keď už im robili predskokanov také mená ako Scorpions, Judas Priest či Ozzy Osbourne. A v tejto hale sa 24. novembra 2003 odohral aj jeden z koncertov turné Dance Of Death Tour.

Materiál z tohto vystúpenia sa vydavateľstvo EMI rozhodlo komerčne zužitkovať v podobe živého DVD Death On The Road, no vydanie pôvodne naplánované na november 2005 bolo z neznámych príčin posunuté na február 2006. Zatiaľ teda musíme oželieť povestnú spektakulárnu šou skupiny a uspokojiť sa iba s jej zvukovou stopou vo forme rovnomenného dvojalbumu.

Šestnásť skladieb v strhujúcej živej podobe mapuje pestrú škálu notoricky známych hitoviek (Can I Play With Madness, The Number Of The Beast, Run To The Hills), no najmä posledný štúdiový album Dance Of Death, ktorý hneď po vydaní obsadil prvé miesto v celosvetovom rebríčku predajnosti albumov. Na Iron Maiden akoby zub času nezanechal žiadne stopy. Akoby aj mohol, keď skupina vďaka oceľovej disciplíne a železným nervom zostala svojmu heavymetalovému poslaniu stále verná. A tak je na tom dnes "Železná panna" dokonca ešte lepšie ako kedysi.

Reedícia singla The Trooper, ktorá predchádzala vydaniu tohto živého albumu, sa vyšplhala na 5. priečku britskej hitparády (v roku 1983 to bolo "iba" 12. miesto) a aj samotný album výrazne zabodoval na celom svete, hoci v prípade Death On The Road skutočne nejde o žiaden výnimočný počin či o zberateľskú raritu.

Odhliadnuc od mnohých chybičiek krásy tejto predsa len už "staršej panej" predstavuje Iron Maiden v súčasnom hudobnom svete aj naďalej svojský fenomén. A napriek sústavnému bojkotu komerčných rádií a TV staníc, patrí už štvrťstoročie medzi najlepšie predávané hudobné artikle.

V súčasnosti plnej nečakaných zvratov, keď sa kabáty hudobných trendov obracajú doslova každý deň, znamenajú ikony ako Rolling Stones, AC/DC či Iron Maiden takmer jediné nemenné hodnoty, o ktoré sa dá ešte oprieť. A nepadnúť. V železnej košeli, akou je pre milióny ľudí na celom svete stará dobrá Železná panna, sa nič nemôže stať ani vám.