Rozvod neľutujem

5. jan 2006 o 9:30 SITA

BRATISLAVA 5. januára (SITA) - Hviezda zo seriálu Priatelia, Jennifer Aniston tvrdí, že rok 2005 bol úžasný, aj napriek skutočnosti, že sa rozvádzala s Bradom Pittom. "Bol to výnimočný rok. Občas to síce bol boj, ale nezmenila by som nič z toho, čo sa stalo," povedala Jennifer. Dodala, že nerozumie tomu, prečo sa k nej všetci správajú tak zvláštne, keď ide o rozvod s jej bývalým manželom Pittom. "To, čo sa stalo mne, prežívajú denne tisíce iných ľudí. Nie je to nič v porovnaní s tým, čo prežívajú matky, ktoré vo vojne stratili svoje deti," povedala herečka v rozhovore pre britský časopis Heat.