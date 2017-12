Muž, ktorý hrá celý život komédiu - Rowan Atkinson

BRATISLAVA 5. januára (SITA) - Britský komik Rowan Sebastian Atkinson, známy skôr ako Mr. Bean, sa narodil 6. januára 1955 v anglickom Newcastle-upon-Tyne. Jeho rodičia Eric a Ella May vlastnili farmu, ...

5. jan 2006 o 9:00 SITA

Rowan navštevoval školu Cathedral Chorister School v Durhame, kde v tom čase študoval aj súčasný britský premiér Tony Blair. Vzdelanie si doplnil na univerzite v Newcastle a neskôr pokračoval v štúdiu na Oxfordskej univerzite. Stal sa z neho inžinier elektrotechnik. V tom čase sa stretol so scenáristom Richardom Curtisom, s ktorým spoločne písali a hrali vlastné komédie.

V roku 1979 sa objavil v komédii Žiadne správy o deviatej, ktorá mala vo Veľkej Británii veľký úspech. Film získal cenu Emmy a tiež Cenu Britskej Akadémie. Po zisku ocenenia sa stal aj držiteľom titulu Osobnosť roka, ktorú vyhlasovala televízna stanica BBC.

V 80-tych rokoch sa objavil vo viacerých filmoch ako napríklad Nikdy nehovor nikdy, Čierna zmija 1, 2, 3, The Tall Guy a viacerých televíznych programoch. Ako Mr. Bean, teda "Pán Fazuľka" sa po prvý raz predstavil vo filme Mr.Bean v roku 1989. Z televíznej obrazovky rozosmieval malých aj veľkých prostredníctvom šou Mr. Beana stále častejšie. V tom istom roku prijal aj ponuku hrať v komédii Blackadder Goes Forth, no najväčšiu slávu mu aj tak nepochybne priniesli pokračovania šou Mr. Beana. V roku 1990 vyšla krátkometrážna komédia Prekliatie Mr. Beana, nasledovali Starosti s Mr. Beanom, Mr. Bean opäť jazdí, Veselé Vianoce, Mr. Bean a v sérií úspešných komédií pokračoval aj ďalej. Medzitým však účinkoval aj v iných projektoch. Nezabudnuteľné sú jeho výstupy vo filmoch Horúce strely 2, Štyri svadby a jeden pohreb, ale spolupracoval aj na animovanom muzikáli Leví kráľ. V 90-tych rokoch vytvoril sériu postáv vo filmoch Tenká modrá čiara, alebo aj Bean - Najväčšia filmová katastrofa, Miliónové preteky a iných.

Atkinson sa v roku 1990 oženil a so svojou manželkou Sunetraou Sastry spoločne vychovávajú syna Benjamina a dcéru Lily. Jeho veľkou vášňou sú rýchle autá, o ktorých píše aj články do špecializovaných magazínov.

Jeho prácu a vystupovanie na verejnosti si váži aj kráľovská rodina. Azda aj preto ho následník britského trónu - princ Charles pozval na svoju svadbu s Camillou Parker-Bowlesovou.