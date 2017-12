Mira Sorvino čaká druhé dieťa

5. jan 2006 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 5. januára (SITA/AP) - Herečka Mira Sorvino, ktorá získala Oscara za vedľajšiu úlohu vo filme Woodyho Allena z roku 1995 Mocná Afrodité, čaká druhé dieťa s manželom Chrisom Backusom. Prvé dieťa manželov Matteal Angel sa narodilo v novembri 2004. Tridsaťosemročná Mira sa za svojho 24-ročného hereckého kolegu vydala v júni nasledujúceho roka. "Teším sa, že Mattea bude mať súrodenca. Konečne budeme kompletná rodina," povedala Sorvino v rozhovore pre časopis People. Dieťatko by sa malo narodiť už v lete. Sorvino, dcéra herca Paula Sorvina, bola nedávno nominovaná na Zlatý Glóbus za účinkovanie v miniseriáli Human Trafficking. Taktiež by sa mala objaviť v pripravovanom seriáli spoločnosti CBS s názvom The Hades Factor.