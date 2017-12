Keď som sa videl na plátne, povracal som sa

5. jan 2006 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 5. januára (SITA) - Herec Michael Caine sa priznal, že keď sa prvý krát videl na plátne, prišlo mu zle od žalúdka. Legendárny herec bol vraj ako mladý na seba veľmi namyslený. Čakal, že na plátne uvidí krásneho mladého muža, no na jeho zdesenie to bolo celkom opačne. Vybehol von zo sály a rovno sa povracal. "Prvýkrát som sa na veľkom plátne videl vo filme Zulu. Keď sa to začalo, povracal som sa a doslova som sa zviezol na podlahu. Všetci sa na mňa vtedy hnevali. Myslel som si o sebe, že som veľmi príťažlivý s príjemným hlasom, ale keď som sa tam videl, uvedomil som si, že môj život sa skončil. Ešte nikdy som nebol taký deprimovaný," povedal dnes už 72-ročný herec.