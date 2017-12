Sugababes vstúpili do roka 2006 s novou speváčkou

5. jan 2006 o 11:50 SITA

BRATISLAVA 5. januára (SITA) - Nový rok priniesol dievčatám zo Sugababes veľkú zmenu - 22.decembra 2005 manažment oficiálne potvrdil, že Mutya Buena opustila kapelu a ku Keishi Buchanan a Heidi Range pribudne nová speváčka, ktorá doplní toto populárne trio. Šťastnou novou Sugababe sa stala 21-ročná Amelle Berrabah. Mladá speváčka pochádza z Maroka a zo svojho členstva v kapele sa veľmi teší. "Roky som snívala o tom, že sa raz dostanem do hudobného biznisu, ale nikdy mi nenapadlo, že sa jedného dňa zobudím z tohto sna ako tretia Sugababe. Sugababes sú najpopulárnejšou dievčenskou skupinou v krajine a suverénne jedinou kapelou, do ktorej som sa chcela dostať. Keď ma ich manažér oslovil s ponukou, bola som v takom šoku, že som mu ani nedokázala odpovedať. Ako milióny dievčat v mojom veku, aj ja som vyrastala na pesničkách Sugababes a bola som roky ich fanúšičkou. Stále nemôžem uveriť tomu, že mám také šťastie," uviedla Amelle.

Podľa slov manažéra kapely Marka Hargreavesa ostali Keisha, Mutya a Heidi naďalej najlepšími priateľkami. Mutya sa rozhodla odísť, pretože si chcela oddýchnuť od množstva mediálnych aktivít spojených s promovaním ich posledného albumu Taller In More Ways. Ako povedala, jej rozhodnutie sa zakladá na osobných dôvodoch. "V Sugababes som od svojich 13 rokov a celý svoj život som venovala skladaniu hudby a vystúpeniam. Myslím si, že príde čas, kedy každý chce zmeniť život a zistí, čo naozaj od života chce. U mňa nadišiel ten čas práve teraz. Dlho sme s Heidi a Keishou rozoberali naše plány do budúcnosti," komentovala svoje rozhodnutie. Ostať v kapele ďalších dvanásť mesiacov by bolo pre ňu kompromisom a podľa nej by nebolo fér voči Heidi a Keishi, ani k fanúšikom.

Keisha a Heidi sú s novou členkou skupiny spokojné. "Keď sme ju spoznali, hneď sme vedeli, že ona je tá správna osoba, ktorá by spolu s nami mala pokračovať v nastúpenej ceste. Fanúšikovia určite nebudú sklamaní, keď budú počuť, ako Amelle spieva," reagovala Heidi.