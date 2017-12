Jessica Alba má rada sexi bielizeň

5. jan 2006 o 16:45 SITA

BRATISLAVA 5. januára (SITA) - Jessica Alba si vraj dala novoročné predsavzatie, že si nakúpi novú spodnú bielizeň. Tvrdia to svedkovia, ktorí 24-ročnú herečku videli nakupovať sexi spodnú bielizeň v obchode Agent Provocateur v New Yorku. Ako uviedlo internetové vydanie časopisu Hello, hviezda filmu Sin City nakoniec z obchodu odišla so šarlátovo červenou bielizňou v taške. Zároveň však píše, že Jessica by sa rada v budúcnosti zbavila svojho imidžu sex-symbolu a chcela by divákom ukázať aj svoju vážnejšiu stránku. Inšpiruje sa pritom svojou kolegyňou Charlize Theron, ktorej sa to podarilo vďaka filmovej úlohe masovej vrahyne.