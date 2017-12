Odovzdávanie Oscarov v marci odmoderuje Jon Stewart

6. jan 2006 o 15:52 TASR

Los Angeles 6. januára (TASR) - Americký komediant a herec Jon Stewart (43) bude v marci debutovať ako moderátor slávnostnej oscarovej šou. Filmová akadémia vo štvrtok v Los Angeles oficiálne oznámila, že Jon tento rok nahradí Chrisa Rocka, ktorý divákov touto galašou sprevádzal minulý rok.

"Jon je múdry, milý, avšak nikoho nešetrí a je vtipný," takto voľbu zdôvodnil oscarový producent Gil Cates.

Komediant sa stal známy nielen ako hostiteľ televíznej relácie The Daily Show with Jon Stewart, ale diváci ho môžu poznať aj z filmov Big Daddy alebo Playing By Heart. O veľkú priazeň fanúšikov sa zaslúžilo najmä jeho nočné satirické vysielanie The Daily Show, v ktorej Jon Stewart zosmiešňuje americké nočné správy a uštipačne komentuje denné dianie.

Oscarov udelí filmová akadémia 5. marca v Hollywoode. Niekoľkokrát bol moderátorom večera Billy Crystal, Steve Martin a Whoopie Goldbergová. Filmová akadémia však na tohtoročnú ceremóniu zvažovala ešte aj iných moderátorov talkšou. Do úvahy pripadal Jay Leno alebo Conan O'Brien.