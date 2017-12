Bernhard sa nedostal na javisko

Keď sa bratislavské Divadlo Astorka Korzo '90 po vyše desaťročí muselo presťahovať zo svojho sídla na Suchom mýte do podzemia neďalekej budovy ministerstva kultúry, sotvakto ...

9. jan 2006 o 10:15 ALEXANDER BALOGH

Zuzana Kronerová, Zita Furková a Peter Šimun v hre Pred odchodom na odpočinok. FOTO - PETER BREIER



Keď sa bratislavské Divadlo Astorka Korzo '90 po vyše desaťročí muselo presťahovať zo svojho sídla na Suchom mýte do podzemia neďalekej budovy ministerstva kultúry, sotvakto z jeho členov tušil, aké priestorové možnosti im ich nový domov ponúkne. Samozrejme, nielen im, ale aj divákom. Tí si už okrem hľadiska bývalého kina zvykli aj na komorný "trezor" a od budúceho týždňa sa pri návšteve inscenácie Thomasa Bernharda Pred odchodom na odpočinok (premiéra je zajtra 10. januára) usadia pre zmenu už vo foyeri.

V netradičnom priestore so zvláštnou interiérovou architektúrou popri päťdesiatke návštevníkov už veľa miesta pre hercov nezostáva, tiesnivému charakteru Bernhardovej hry to však vyhovuje. "Ide o analýzu ľudských a spoločenských vzťahov minulého storočia, no výsostne sa dotýkajúcu aj dneška," hovorí nový umelecký šéf súboru Roman Polák. "Je to hra ťažká, zvláštna, ale potrebná, aj preto, že naša spoločnosť sa ešte musí vyrovnať so svojou fašistickou minulosťou."

Hra vychádza z príbehu bývalého badensko-württemberského premiéra Karla Filbingera, ktorého neskôr usvedčili zo spolupáchateľstva fašistických zločinov.

Pikantériou je aj to, že Filbinger mal dlhodobý vážny spor s dvorným režisérom Bernhardových hier Clausom Peymannom. "Druhou líniou je komplikovaný patový vzťah troch súrodencov v podaní Petra Šimuna, Zity Furkovej a Zuzany Kronerovej," dodáva režisér Juraj Nvota. "Práca s Bernhardovými textami je nesmierne náročná, jeho písanie má zvláštny rytmus, zrejme súvisiaci s jeho pľúcnymi ochoreniami. Svoje myšlienky formuloval a ukladal v krátkych blokoch, ani nie vetách, akoby na jeden výdych."

Bernhard, ktorý napriek svojej kontroverznosti patrí medzi najvýznamnejších dramatikov minulého storočia, nie je ani nášmu publiku neznámy. Jeho Ignorant a šialenec bol vlani ocenený štyrmi Doskami na Divadelnej Nitre, mnohí poznajú Divadelníka i ďalšie texty. Máloktorý autor však tak zanevrel na svoju krajinu ako on. Po viacerých škandáloch s inscenovaním svojich diel opustil v roku 1984 Rakúsko, usadil sa v Španielsku a v testamente zakázal uvádzať svoje hry na rakúskych scénach.

Druhou tohtoročnou premiérou Astorky bude už 20. januára hra Romana Olekšáka Smajlíci, ktorá zvíťazila v prestížnej súťaži českých a slovenských hier Cena Alfréda Radoka. Maja Hriešik, ktorá hru spolu s autorom režíruje, ju charakterizuje ako kompromis medzi reality šou a divadlom, protagonistami sú Marián Miezga, Boris Farkaš, Jana Oľhová, Juraj Loj či Táňa Pauhofová.

Na marec je zasa pripravená novinka od ďalšieho slovenského autora - text Pavla Weissa naštudoval Roman Polák. V komornom príbehu o tragikomickom živote dvoch žien v podaní Marty Sládečkovej a Anny Šiškovej si zahrá aj riaditeľ divadla Vlado Černý.

Po trojici premiér z línie Moderná dráma v Astorke príde k slovu aj klasika - od februára začne známy český režisér Jan Antonín Pitínský skúšať shakespearovských milencov Rómea a Júliu.