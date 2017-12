Rhys-Meyers je ako dievča

9. jan 2006 o 8:50 SITA

BRATISLAVA 9. januára (SITA) - Sexi herečka Scarlett Johansson sa nedávno priznala, že by nikdy nešla na rande s hereckým kolegom Jonathanom Rhys-Meyersom, pretože je podľa nej príliš ženský. Hviezda z filmu Stratené v preklade síce uznala, že Jonathan má sexepíl, ale svojimi záľubami v topánkach a ohováraní sa jej zdá príliš ako dievča. "Je to úžasný herec a sexi chlap, ale neviem si predstaviť, že by som sa do neho dokázala zamilovať," povedala Scarlett pre contactmusic.com.