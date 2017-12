Americkí kritici vyhlásili najlepšie filmy roku 2005

9. jan 2006 o 10:45 SITA

BRATISLAVA 9. januára (SITA/AFP) - Americkí filmoví kritici zvolili film Capote, životopisnú snímku o americkom spisovateľovi Trumanovi Capotovi, za najlepší film roku 2005. Capote porazil film História násilia Davida Cronenberga pomerom hlasov 12 k 11. Cronenberg si však na udeľovaní cien Národnej spoločnosti filmových kritikov odniesol cenu za najlepšieho režiséra. Najlepším hercom sa stal Philip Seymour Hoffman za film Capote, kým najlepšou herečkou sa stala Reese Whiterspoon za stvárnenie June Carter Cash v životopisnom filme o americkom country spevákovi Johnnym Cashovi Walk The Line. Cenu za najlepší zahraničný film si odniesol turecko-nemecký režisér Fatih Akin za film Gegen die Wand o problémoch tureckých prisťahovalcov v Nemecku. Hongkonský režisér Wong Kar-wai vďaka sci-fi filmu 2046 získal cenu za najlepšiu kameru, kým cena za najlepší scenár putovala tvorcom filmu The Squid And The Whale. Herec Ed Harris sa stal najlepším hercom vo vedľajšej úlohe za film História násilia, kým Amy Adams vyhrala v kategórii najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe za film Junebug. Najlepším dokumentom sa stal film Grizzly Man.