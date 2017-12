Horor Hostel kraľuje americkým kinám

BRATISLAVA 9. januára (SITA/AP) - Uplynulý víkend patril v amerických kinách hororu Hostel. Ten sa v sledovanosti vyšplhal na prvé miesto, keď sa mu podarilo zarobiť v prepočte 643,2 milióna korún. Horor ...

9. jan 2006 o 12:10 SITA

BRATISLAVA 9. januára (SITA/AP) - Uplynulý víkend patril v amerických kinách hororu Hostel. Ten sa v sledovanosti vyšplhal na prvé miesto, keď sa mu podarilo zarobiť v prepočte 643,2 milióna korún. Horor tak na druhé miesto odsunul minulotýždňovú jednotu, film Narnia: Lev, šatník a čarodejnica spoločnosti Disney, ktorý za víkend zarobil v prepočte 492,8 milióna korún, čím zvýšil svoj celkový doterajší zisk na vyše 7,9 miliardy korún. Tretím najúspešnejším filmom sa stal dobrodružný King Kong so zárobkom v prepočte 400 miliónov korún. Celkovo tento film od svojho uvedenia zarobil už vyše 6,1 miliardy korún.

Prvých 12 filmov spolu zarobilo 3,4 miliardy korún, čo je nárast o deväť percent oproti rovnakému obdobiu spred roka. Film Brokeback Mountain, ktorý je jedným z najhorúcejších kandidátov na zisk zlatej sošky Oscara, skončil počas uplynulého víkendu za deviatom mieste, keď v prepočte zarobil 184 miliónov korún, pričom celkovo do pokladníc doposiaľ priniesol 720 miliónov. Medzi najúspešnejšími filmami v USA sa objavil i Fun With Dick And Jane (4. miesto, 390 miliónov korún), Cheaper By The Dozen (5. miesto, 265,6 milióna korún), Mníchov (6. miesto, 240 miliónov korún), Gejša (7. miesto, 192 miliónov korún), Rumor Has It (8. miesto, 188,8 milióna korún), The Family Stone (10. miesto, 147,2 milióna korún).