Robbie Williams má novú lásku

BRATISLAVA 9. januára (SITA) - Britská spevácka hviezda Robbie Williams už vraj nie je sám. Ako informuje periodikum News Of The World, už dva mesiace chodí s moderátorkou stanice MTV Emmou Griffiths.

9. jan 2006 o 16:00 SITA

Párik sa stretol na udeľovaní cien MTV v novembri, kde bývali na rovnakom hoteli a strávili spolu noc. Oficiálne sa však ku vzťahu priznali až teraz. Bývalá modelka vraj pred priateľmi fantazírovala o Robbiem. "Bola to láska na prvý pohľad. Robbie sa na mňa pozrel, ja som sa pozrela na neho a dali sem sa do reči. Je úžasný. Od začiatku sa mi páčil a netrvalo dlho, kým sa veci dali do pohybu," povedala Griffiths. Robbie a Emma sú momentálne v kontakte cez smsky, keďže ona žije v Londýne a Robbie v Los Angeles. Dvadsaťštyriročná moderátorka sa však vraj nevie dočkať, kedy Robbieho opäť uvidí. "Zdá sa, že sú naozaj veľmi zaľúbení. Emma vie, že je to vzťah na diaľku, ale verí, že to bude fungovať," uviedol jeden z Emminých blízkych priateľov.