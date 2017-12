Teri Hatcher sa už nikdy nechce vydávať

BRATISLAVA 9. januára (SITA) - Hollywoodska herečka Teri Hatcher sa zaprisahala, že už sa nikdy nevydá potom, čo jej stroskotalo už druhé manželstvo. Hviezda seriálov ako Desperate Housewives či Superman ...

9. jan 2006 o 13:15 SITA

BRATISLAVA 9. januára (SITA) - Hollywoodska herečka Teri Hatcher sa zaprisahala, že už sa nikdy nevydá potom, čo jej stroskotalo už druhé manželstvo. Hviezda seriálov ako Desperate Housewives či Superman bola vydatá za Marcusa Leitholda osem mesiacov koncom 80. rokov a v roku 2003 sa rozviedla s otcom svojej dcéry Emerson Rose Jonom Tenneyom. "Som prívrženkyňa monogamie, ale pochybujem, že by som sa ešte niekedy vydala. Ak by také niečo malo nastať, bude to iba duchovný obrad bez papiera od štátu," uviedla 41-ročná herečka. "Nevydala som sa za zlých mužov, ale rozhodne za mojimi manželstvami stáli zlé rozhodnutia."