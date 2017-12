Rachel Weisz je tehotná

9. jan 2006 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 9. januára (SITA) - Britská herečka Rachel Weisz oficiálne potvrdila, že so svojím snúbencom, filmárom Darrenom Aronofskym, čaká už päť mesiacov dieťa. Herečka známa z filmov ako Múmia či Constantine v piatok 6. januára v televíznom programe The Tonight Show potvrdila túto správu. Ako uviedla, tehotná je od doby, čo hrala tehotnú vo filme The Constant Gardener. Správa ukončila mesiac špekulácií o jej tehotenstve, no svadba na pláne stále nie je. "Mala som zorganizovať celý ceremoniál, ale nejako sme to všetko predbehli. Je to vcelku moderná situácia. Budem sa to snažiť zvládnuť teraz," povedala herečka.