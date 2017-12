DiCaprio a Lohan - nový párik

BRATISLAVA 9. januára (SITA) - Herečka Lindsay Lohan má vraj novú lásku. Je ňou hollywoodsky krásavec Leonardo DiCaprio. Párik spolu strávil aj Silvestra. Boli spolu v jednom zo súkromných nočných klubov ...

9. jan 2006 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 9. januára (SITA) - Herečka Lindsay Lohan má vraj novú lásku. Je ňou hollywoodsky krásavec Leonardo DiCaprio. Párik spolu strávil aj Silvestra. Boli spolu v jednom zo súkromných nočných klubov v Miami a nový rok privítali bozkom. Len o deň neskôr bola Lohan hospitalizovaná pre astmatický záchvat. Jej priatelia Lea prepašovali do nemocnice, aby ju mohol navštíviť. "Leo ju navštevoval každý večer. Prešmykol sa zadným vchodom a na hlave mal čiapku, ktorá mu zakrývala tvár. Veľmi jej v tom čase pomohol. Zahŕňal ju darčekmi a čokoládami, aby jej zdvihol náladu," povedal pre britský denník Daily Star Lindsayin blízky priateľ. Tridsaťdvaročný herec je údajne až po uši zaľúbený do 19-ročnej herečky a plánuje s ňou letieť do New Yorku a zoznámiť sa s jej matkou a manažérkou v jednom. Leonardo sa rozišiel so svojou dlhoročnou priateľkou Gisele Bundchen 25. novembra po sérii hádok kvôli jeho záľube vo večierkoch.