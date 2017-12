Dj Swen: rozhovor k PLASTIQUE extra

S djom Swenom nielen o tom, čo hýbe súčasnou tanečnou Európou...

9. jan 2006 o 16:46



Ahoj! Tento piatok rozbiehaš spolu so Sickboyom electro houseovú klubovku PLASTIQUE extra, zaujíma ma, aký máš vlastne vzťah k electru?

Veľmi pozitívny, hlavne v kombinácií deep-house s electrom.

Ktoré z ostatných electro subžánrov (electro punk, electroclash, minimal, electro boogie...) ťa ešte oslovujú a prečo?

Z každého rožka – troška, všade sa nájde niečo zaujímavé, ale mňa asi najviac oslovuje electro deep s electro house, tak rôzne.

Myslíš, že istý návrat k retro zvukom a melodicko-rytmickým postupom v z 80. rokov, je adekvátna reakcia na stagnáciu súčasnej tanečnej scény?

Myslím, že je to najadekvátnejšia reakcia aká len mohla prísť, lebo 80. roky boli z môjho pohľadu hudobne veľmi vyspelé a dali základy štýlom, ktoré mám rád. Takže odpoveď – áno.

V poslednej dobe si nemal dostatok príležitostí hrať, napriek tomu nahrávaš nové sety a naďalej sa venuješ tomu, čo máš rád. Čo máš teda nové v djskej kariére, prípadne v produkovaní? A aké máš plány do budúcnosti?

Je toho momentálne strašne veľa v súkromí, aj v práci a mimo toho sa snažím dávať dokopy doma nejaké zvuky. A okrem toho všetkého pracujem momentálne na vlastnej web stránke, v ktorej budeme mať prsty viacerí. Ale sám som zvedavý ako to vlastne dopadne. Takže plánov do budúcnosti je strašne veľa, problém je, že neviem čoho sa chytiť skôr a zároveň nič nestíham tak ako by som si predstavoval.

Čo ti momentálne najviac chýba na slovenských tanečných parties? A tvoj názor na hudobný rok 2005?

Čo mi chýba? Myslím, že práve štýl, ktorý mám tak rád a ktorému sa venujem. Ale snáď sa to všetko zvráti, lebo to, čo hýbe Európou, snáď konečne začne hýbať aj naším Slovenskom. A hudobný rok 2005 bol úprimne pre mňa slabý, ale asi aj vlastným pričinením, lebo nemal som toľko času sa tomu venovať koľko by som potreboval.

Čo špeciálne si pripravuješ na párty PLASTIQUE extra?

Veľmi sa teším na spoločný set so Sickboyom, lebo chalan je dosť šikovný a mne osobne sa jeho hranie a jeho zápal pre to veľmi páči.

Vdaka za rozhovor,

Roman

_______________________________________

PLASTIQUE extra: Bratislava

*piatok 13. 1. 2006

*Subclub, Bratislava

line up:

dj Vectif /plastique.cz/

dj Tvyks /plastique.cz/

dj Junior /vibe.sk/

djs Swen & Sickboy /rennaissance.sk/

***

PLASTIQUE extra: Košice

*sobota 14. 1. 2006

*Station music hall, Košice-Čaňa

lineup:

dj Vectif /plastique.cz/

dj Tvyks /plastique.cz/

dj A-Z best