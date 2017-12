Courtney Love prišla o dom

10. jan 2006 o 8:20 SITA

BRATISLAVA 10. januára (SITA) - Kalifornská hypotekárna spoločnosť WMC Mortgage odkúpila washingtonský dom speváčky a rockerky Courtney Love po tom, čo sa dostala do finančných problémov. Problematická hudobníčka kúpila tento 102-ročný dom v Capitol Forest v roku 1997 sestre svojho manžela Kurta Cobaina Kim. Tá sa z neho vysťahovala iba pred pár týždňami. Podľa súdnej žaloby Love prestala platiť hypotéku v decembri 2003 a spoločnosti dĺži v prepočte 11,7 milióna korún. Spoločnosť WMC Mortgage dom okamžite dala do aukcie, no nik oňho doposiaľ neprejavil záujem.