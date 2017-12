Broderick a Lane už sú na chodníku slávy

10. jan 2006 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 10. januára (SITA/AP) - Herci Mathew Broderick a Nathan Lane dostali počas pondelňajšej slávnosti svoje hviezdy na hollywoodskom chodníku slávy. Obaja herci v súčasnosti hrajú v hre The Odd Couple na Broadway a objavia sa aj na filmových plátnach v snímke The Producers. "Je to úžasný pocit stať sa súčasťou tradície v meste showbiznisu," povedal Broderick a ďakoval Laneovi za vynikajúcu spoluprácu. Lane sa vyjadril, že je "skutočne dojatý a je to pre neho veľká pocta". Slávnosti odovzdávania hviezd sa zúčastnila aj Broderickova manželka Sarah Jessica Parker spolu s režisérom Melom Brooksom. Brooks napísal originálnu verziu pre film The Producers v roku 1968 a v roku 2001 z toho spravil adaptáciu pre broadwayský muzikál. "Títo muži pre mňa urobili veľmi veľa. Keby nebolo ich, ešte stále by som žil v malej motelovej izbe a snažil sa urobiť dieru do sveta," povedal Brooks. Lane získal nomináciu na Zlatý glóbus za filmové stvárnenie producenta Maxa Bialystocka, za ktorú si vyslúžil aj ocenenie Tony Award na Broadway v roku 2001.