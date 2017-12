Mary J. Blige oslávi 35. narodeniny

BRATISLAVA 10. januára (SITA) - Mary J. Blige sa narodila 11. januára 1971 v Bronxe jazzovému hudobníkovi a učiteľke. Život v jej rodine bol už od začiatku ťažký. Potom, ako jej otec Thomas opustil rodinu, keď mala štyri roky, na ňu, jej sestru LaTonyu a mamu Coru prišli ťažké časy. Keď mala sedem rokov, presťahovali sa do Yonkers a žili v jednej z najnebezpečnejších častí mesta, kde kriminalita, násilie a drogy boli súčasťou života. Hudba sa pre mladú citlivú Mary už čoskoro stala akýmsi ventilom. Ako sedemročná vyhrala talentovú súťaž s piesňou Respect Arethy Franklin. Ako 17-ročná sa ale viac zaujímala o večierky a príležitostne skúšala drogy. Život jej priniesol mnohé jazvy, i fyzické, odišla zo školy a namiesto vzdelávania trávila čas česaním svojich kamarátov a len tak sa povaľovala. Keď v karaoke nahrala svoju verziu Caught Up in the Rapture Anity Baker, jej nevlastný otec nahrávku posunul svojmu kamarátovi Jeffovi Reddovi do Uptown Records. Tomu sa nahrávka zapáčila a poslal ju riaditeľovi Andre Harrellovi, ktorého jej hlas úplne očaril. Harrell sa teda vybral hľadať Mary a našiel ju práčovni. Tam neochotne a bojazlivo podpísala zmluvu na nahrávanie. V roku 1989 bola 18-ročná Mary Blige najmladšou a jedinou ženskom interpretkou v Uptowne.

Jej prvé roky boli pomerne oddychové. Keďže z nej nechceli okamžite urobiť hviezdu, hosťovala najprv s niekoľkými inými umelcami. Odborníci si ju všimli už v roku 1991, keď spievala v úspešnej piesni rapera Father MC I'll Do For You. Pod ochranné krídla si Mary napokon vzal Sean "Puffy" Combs, s ktorým nahrala svoj debut. Keď sa v roku 1992 na trhu objavil jej prvý album What's the 411?, fanúšikovia i kritici boli ohromení silnou kombináciou r´n´b a rapu, ktorú Mary J. Blige priniesla. Dostala dokonca označenie nová Chaka Khan alebo nová Aretha Franklin. Vydanie singla Real Love z nej pomohlo urobiť stúpajúcu hviezdu r´n´b scény. Real Love bola jednou z prvých piesní, ktoré hudobná kritika zaradila ako hip-hopový soul. Album What's the 411? dosiahol tri milióny predaných kópií. Jeho úspech bol taký obrovský, že o rok neskôr vydali aj jeho remixovanú podobu.

V novembri 1994 vydala svoj druhý album My Life. Na rozdiel od debutu, na ktorý nenapísala ani jednu pieseň, bola teraz spoluautorkou niekoľkých. My Life bol temnejší a obsahoval veľa smútku a zúfalstva, ktoré sa do jej života dostali cez závislosť na drogách, alkoholizmus a depresie, ktorými trpela. Na druhej strane ale My Life pomohol mnohým mladým poslucháčom, najmä afroameričankám, ktoré zápasili s rovnakými problémami. V lete 1996 sa zranila pri autonehode, ktorú spôsobila jazdou pod vplyvom alkoholu. Keď sa zotavila, začala sa pomaly zbavovať aj svojich návykov na drogy a alkohol a začala pracovať na treťom štúdiovom albume. V apríli 1997 sa 26-ročná Mary dostala na križovatku svojej kariéry. Keď ukončila spoluprácu so Seanom "Puffy" Combsom, ktorý si teraz hovoril Puff Daddy, začala robiť s množstvom iných producentov ako Chucky Thompson, R. Kelly alebo Babyface. Vydanie albumu Share My World znamenalo začiatok spolupráce s Jimmym Jamom a Terrym Lewisom. Keď sa pomaly zbavila svojich démonov a svoj štýl zmäkčila aj vďaka drahým módnym kúskom, stala sa hrdinkou tisícok dievčat, ktoré vyrastali v rovnako ťažkých podmienkach a na podobných miestach ako ona.

V roku 1998 nahrala svoj prvý live album The Tour. Koncom roka začala pracovať na novom albume. Ten vyšiel na jeseň 1999 a niesol jednoduchý názov Mary. Prejavila sa na ňom ako expresívna speváčka, ktorá dokáže zo seba dostať svoj jedinečný hlas v plnej sile. Veľkým hitom bola pieseň All That I Can Say, ktorú produkovala Lauryn Hill. V roku 2000 vydala v Japonsku kompiláciu svojich najlepších balád s jednoduchým názvom Ballads. Koncom roka 2000 začala pracovať na ďalšom albume. Ten vyšiel v auguste 2001. Piaty štúdiový album No More Drama predstavil singel Family Affair, ktorý produkoval Dr. Dre. Mimoriadny úspech albumu si vyžiadal aj jeho nové vydanie, ktoré vyšlo vo februári 2002 doplnené niekoľkými novšími piesňami. Na albume No More Drama už neoslňovala len svojim štýlom, ale aj vlastnou víziou sveta - bola spirituálna, emotívna, osobná a plná múdrosti. Mary J. Blige na tomto albume znie na míle vzdialene od bláznivého dievčaťa, ktoré nahralo What's the 411? Šiesty album Love and Life z roku 2003 ju znovu spojil s P. Diddym, ktorý produkoval jeho veľkú časť. Nahrávka debutovala na prvom mieste hitparády pop-albumov, ale na rozdiel od predchádzajúcich multiplatinových albumov dosiahol len platinový predaj. Podľa kritikov ho "zničil" Combs. Nasledoval teda ich opätovný rozchod.

Svoj siedmy štúdiový album Breakthrough vydala rodáčka z Bronxu v decembri 2005. Podľa hudobných kritikov mal byť uplynulý rok tým správnym časom, aby vydala antológiu. "Speváčka však mala iné plány a namiesto antológie vyšiel jej doposiaľ najlepší štúdiový album," uvádza All Music Guide. Breakthrough prináša 16 piesní a bonus, v ktorých sa Mary opäť vracia k ťažkým životným situáciám, ktoré prežila, i keď ich už podáva s väčším odstupom. Dôležitú úlohu na albume hrá práve minulosť. V piesni Baggage sa ospravedlňuje manželovi, že svoju minulosť ťahá do ich vzťahu. Poslednou piesňou albumu Breakthrough je One od U2, ktorú si Mary strihla s frontmanom kapely Bonom. Album debutoval na prvej priečke Billboard Top 200 a za prvý týždeň sa ho predalo viac ako 727 163 kópií. Na jar 2006 je ohlásené vydanie retrospektívneho albumu, ktorý by mal niesť názov Reminisce.

Mary prežila búrlivý šesťročný vzťah s frontmanom Jodeci K-Ci Haileym, ktorý skončil v roku 1997. V roku 2000 sa začala stretávať s Martinom Kendu Isaacsom. Práve on jej vraj pomohol zbaviť sa závislosti, keď jej dal nemilosrdné ultimátum, že od nej odíde, ak príde domov opitá. Pár sa zosobášil 7. decembra 2003 a Mary sa tak stala "macochou" dvom Martinovým deťom z predchádzajúceho manželstva.