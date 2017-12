Sólový album Rytmusa z Kontrafaktu na jar

10. jan 2006 o 13:20 SITA

BRATISLAVA 10. januára (SITA) - Na prelome marca a apríla sa líder Kontrafaktu Rytmus predstaví so sólovým albumom. Hudba je už hotová, teraz si ešte píše texty, pretože ako tvrdí, "kto si nerobí texty sám, nie je rapper". Približne 20 skladieb plánuje Rytmus nahrať mesiac pred vydaním platne. Do predaja sa sólový debut rappera dostane na prelome marca a apríla. "Nie je dôležité, ako sa bude album volať a ani to, kto ho pokrstí, dôležité je, aby bol v prvom rade kvalitný," uviedol pre agentúru SITA Rytmus, ktorý sa venuje aj beatboxu.

Ako priznal, svoju platňu chce urobiť vo veľkom štýle, preto plánuje spolupracovať s českou hip-hopovou elitou a možno si prizve aj iných zahraničných hostí. Na album, ktorý vraj Rytmus pomenuje až na poslednú chvíľu, prispejú i jeho kolegovia z Kontrafaktu Ego a Dj Aneš. Víťaz celoslovenskej dídžejskej súťaže v mixovaní Dj Aneš zastreší platňu aj produkčne.

Rytmus má za sebou v rámci Kontrafaktu dva albumy. Trio debutovalo platňou Kontrafakt (12"), v roku 2004 nasledoval projekt E. R. A. a singel Dáva mi. Vlani prispeli svojimi hitmi na výberovky Nejbr hip hop mix a SK HITY 1.