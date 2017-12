Joaquin Phoenix za kamerou

10. jan 2006 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 10. januára (SITA) - Hollywoodsky herec Joaquin Phoenix sa rozhodol postaviť sa za kameru a režírovať prvý videoklip britskej skupiny People in Planes. Video bude k skladbe If You Talk Too Much (My Head Will Explode) a nakrúcanie sa odohrávalo na medzinárodnom letisku v Ontariu Kalifornii. "Prvou inšpiráciu pri vymýšľaní námetu na videoklip bola samotná pieseň. Musí to byť skladba, ktorá ma nejakým spôsobom chytí za srdce a v tomto prípade to tak skutočne bolo. Ich hudba sa mi skutočne veľmi páči," citoval billboard.com režiséra Joaquina Phoenixa.