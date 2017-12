Le Payaco chystá nové single a klip

10. jan 2006 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 10. januára (SITA) - Po tom, čo kapela Le Payaco pokrstila v novembri minulého roku svoj štvrtý album Všetko sa dá zjesť a predstavila prvý rovnomenný singel i klip pripravuje pre svojich fanúšikov ďalšie lahôdky. V tomto roku príde s novými singlami. Už onedlho sa v slovenských rádiách objaví skladba Šarm a štýl, vo februári k nej pribudne aj videoklip. "Šarm a štýl však najprv musíme pre rádiá upraviť v štúdiu, aby to lepšie znelo," povedal pre agentúru SITA spevák skupiny Tomáš Sloboda.

Podľa Slobodu uvedú hudobníci možno dva single naraz. Druhou alternatívnou je skladba Nesmrteľne jedovatá. O jej výbere rozhodli aj fanúšikovia hlasovaním na internetovej stránke Le Payaco. Spevák si však nie je istý, či sa skupine podarí skladbu presadiť v rovnakom čase ako Šarm a štýl. Kapela by však bola podľa jeho slov rada, ak by nasledoval aspoň po nej. "Je to jedna z najrýchlejších vecí, ktoré sme urobili, ale producenti z rádií nemajú radi skladby, ktoré vyčíňajú a nejdú jedným uchom dnu a druhým von," spresnil Sloboda, ktorý ako rozhlasový moderátor situáciu v éteroch pozná veľmi dobre.