Som lepšia ako Zeta-Jones

10. jan 2006 o 19:00 SITA

BRATISLAVA 10. januára (SITA) - Herečka Kathleen Turner odmietla plány na nakrúcanie remaku filmu Vojna Roseovcov z roku 1989, v ktorom si zahrala spoločne s Michaelom Douglasom. V remaku by ju mala nahradiť Douglasova manželka Catherine Zeta-Jones. Turner si však myslí, že to bude hlúpe. Má pocit, že manželia by svoj partnerský život nemali prenášať na plátno. "Catherine a Michael sú spolu úžasní, ale nemyslím si, že remake je dobrý nápad. Nebude to také dobré, ako keď som tam hrala ja," povedala Kathleen Turner.