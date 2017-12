Dannii Minogue sa vracia k herectvu

BRATISLAVA 10. januára (SITA) - Austrálska speváčka a mladšia sestra Kylie Minogue Dannii sa vrátila ku svojim hereckým koreňom, keď súhlasila s tým, že sa objaví v pripravovanom filme Except East Richmond.

10. jan 2006 o 16:15 SITA

Táto 34-ročná speváčka sa podobne ako jej sestra najprv preslávila v seriáloch Skyways a Home And Away. Na striebornom plátne debutovala v roku 1992 filmom Secrets. "Už sme sa s Dannii niekoľkokrát stretli. Veľmi sa jej scenár páči a dala nám aj niekoľko nápadov. Je pre nás veľkou podporou a tak to je od prvého dňa," uviedol scenárista filmu Michael Schiavello.